Gent schrijft clubgeschiedenis met eerste bekerfinale, Aalst is de uitdager

Over de kwalificatie van Aalst (woensdag):

Bij een 1-2-tussenstand was het pleit echter beslecht: de bekerfinale in februari wordt vrij verrassend een Oost-Vlaams burenduel.

Na de 3-1-zege in de heenmatch had Aalst een bonus op zak en in Leuven zou het bij twee gewonnen sets zeker zijn van een uitstap richting het Sportpaleis.

Over de kwalificatie van Gent (dinsdag):

Coach van Gent: "Een beetje een onverhoopt resultaat"

"Het is onuitgegeven als je kijkt naar de teams van de bekerfinale in de laatste 15 jaar", reageert coach Jan Van Huffel op de kwalificatie.

"We hebben vooraf niet te veel aan scenario's gedacht. Vanaf de tweede set was het zaak om de hechte groep bij elkaar te houden en om het waar te maken in de golden set. Het is knap dat de mentale sterkte er was."

En nu wacht de finale. "Dat is een beetje onwezenlijk. We bouwen hier steen per steen en dit is een beetje een onverhoopt resultaat."