Blessin briest: "Verschrikkelijk zwak, zo vechten we tegen de degradatie"

KV Oostende miste vorig seizoen maar op de valreep Play-off I, dit seizoen lijkt het erop dat Play-off II het hoogst haalbare wordt voor het team van Alexander Blessin. "Maar als we het niet snel oppikken, zullen we zelfs tegen de degradatie moeten vechten", zegt de coach.

"We hebben niet zoveel ervaring als tegenstander en dan moet je alles brengen wat je in je hebt. We spreken hier over de basis en dat heb ik gewoon niet gezien."

"De wissels hebben gelukkig wat meer kwaliteit gebracht en dan heb ik opnieuw een team gezien. Voordien was het 45 minuten verschrikkelijk zwak. Het lijkt er altijd op alsof ze wachten tot ik enkele wissels doorvoer."

"We geven hen gewoon 3 geweldige cadeautjes. Op elke positie schieten we te kort. Ik moet echt hard zijn: het is te weinig van iedereen. We hebben minder kwaliteit dan vorig seizoen, maar dan moet je ervoor knokken. De basis zit niet goed, de tegenstander was gewoon voortdurend beter."