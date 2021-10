Bart Swings eindigt op het podium in schaatsmarathon in Enschede

Voor Swings is het schaatsen van marathons een mooie training. De afgelopen jaren heeft hij er in het begin van het seizoen een aantal gereden. Samen met Jorrit Bergsma, gisteren nog Nederlands kampioen op de 5.000 meter, was Swings heel actief om vluchtpogingen in de kiem te smoren.

Maar beiden reageerden niet toen Harink en Mats Stoltenborg ontsnapten. In een sprintje toonde Harink zich de snelste, Swings won de sprint van het peloton voor de derde plaats. Met zijn eindsprint bracht Swings de snelste ronde op zijn naam. Hij legde de slotovaal af in 25"3.

De race was de tweede in een serie van veertien marathons (over 125 ronden), die wekelijks op de Nederlandse banen worden gehouden. Het peloton telde 42 schaatsers, onder wie naast Swings en Bergsma ook Sven Kramer en de Nieuw-Zeelander Peter Michael.