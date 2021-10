Badminton International in Leuven: Maleisiër wint bij mannen, Japanse bij vrouwen

De Maleisiër Tze Yong Ng (BWF-74) was de sterkste bij de mannen. In de finale versloeg hij de Indiër Ajay Jayaram (BWF-63) met twee keer 21-14. Maxime Moreels (BWF-67), de enige Belg op de hoofdtabel, moest al in de eerste ronde geblesseerd opgeven.

Bij de vrouwen pakte de Japanse Riko Gunji (BWF-213) de titel door de Taiwanese Wen Chi Hsu met 12-21, 21-16 en 23-21 te verslaan. Clara Lassaux (BWF-163) ging er in de eerste ronde met 21-17 en 21-9 uit tegen de Indiase Aakarshi Kashyap (BWF-83).

Ook in het dubbelspel kenden de Belgen geen succes. Noch Freek Golinski en Jona Van Nieuwkerke (mannen dubbel), noch Lise Jaques en Flore Vandenhoucke (vrouwen dubbel), noch Lise Jaques et en Jona Van Nieuwkerke (gemengd dubbel) slaagden erin een wedstrijd te winnen.