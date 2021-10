Van 30 naar 25 miljoen? Voorstel Pro League voor RSZ-bijdrage niet voldoende

Het staat vast dat de sociale bijdragen van profvoetballers omhoog moeten. De Pro League, de vereniging van profvoetballers, heeft nu zelf een voorstel op tafel gelegd, waarbij het 25 miljoen extra moet betalen aan RSZ-bijdragen.

Ze willen het huidige RSZ-plafond verhogen van 2.426 euro naar 4.638 euro per maand. Maar zo blijven de grootverdieners nog altijd buiten schot. Bovendien wil de Pro League de rest van de RSZ-factuur, goed voor 5 miljoen euro, doorschuiven naar kleinere sporten, zoals volleybal en basketbal.

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem volstaat dat voorstel niet. "We hebben in de begroting duidelijk afgesproken dat we 30 miljoen euro willen ophalen. Daar wordt nu werk van gemaakt."

"Er liggen verschillende voorstellen op tafel, maar er moet en zal 30 miljoen worden opgehaald. We zullen in samenspraak met de sector bepalen wat er moet gebeuren. In elk geval zal iedereen een eerlijke bijdrage moeten betalen."