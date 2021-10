Niet Xavi, maar grapjas Jan Ceulemans naar Barça? "Ik heb er al over nagedacht"

Ceulemans, die maar liefst 11 jaar trainer was bij Westerlo, genoot met volle teugen. "Ik kom nog vaak kijken", vertelde hij tijdens de rust van Westerlo-Antwerp. "Ik woon niet zo ver, dus als ik tijd heb, kom ik kijken."

"Westerlo is nog altijd een familiale club. Er is wel een nieuwe eigenaar, maar de voeling met de spelers, de trainers en de supporters is altijd aanwezig geweest."

Ceulemans loodste Westerlo in 2001 naar bekerwinst. "Ik had toen heel goede voetballers - jongens met karakter - rondlopen. Het huidige Westerlo heeft dat ook, maar in mijn periode was het een beter voetballende ploeg."

Toch ziet hij Westerlo ver komen in 1B. "Antwerp leek wel vergeten dat Westerlo de leider in 1B is met 7 punten voorsprong. Westerlo kwam in het begin weinig over de middellijn, maar na het openingsdoelpunt kreeg het vertrouwen."

De 2-1-zege kon Ceulemans evenwel niet overtuigen om een comeback als trainer te overwegen. Nochtans is er bij Barcelona een vacature open. "Ik weet het, ik heb er al over nagedacht", zegt de 64-jarige Ceulemans met een kwinkslag. "Ik ben er al 6 jaar uit, ik ga het daar bij houden."