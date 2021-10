Neymar verklaart wisselvallige niveau PSG: "We moeten elkaar beter begrijpen"

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi... Op papier oogt het elftal van PSG levensgevaarlijk, maar in de praktijk is het een ander verhaal.

PSG staat wel op kop in de Ligue 1 en in zijn poule in de Champions League, maar het niveau is wisselvallig. De hoge verwachtingen van de voorhoede Messi-Mbappé-Neymar worden nog niet ingelost en Sergio Ramos speelde nog geen minuut in Parijs.

"Het maakt niet uit welke namen op het veld staan, we zijn ons heel goed bewust van het potentieel van onze ploeg", zei Neymar tijdens een interview op Youtube. "Maar als we niet samenwerken, als we ons niet inspannen voor elkaar... zullen er geen titels volgen."

"We moeten als team elkaar beter begrijpen om dat te laten gebeuren", besloot de 29-jarige aanvaller. Toch maakt Neymar zich geen zorgen: het seizoen is nog maar net begonnen en er is nog tijd om beter op elkaar ingespeeld te raken, zei hij.

"Als al deze grote namen die voetbalgeschiedenis hebben geschreven, samenkomen, maakt het ons zeker een van de belangrijkste teams om te verslaan. Maar ook de andere ploegen hebben zich goed versterkt. In het voetbal moet je gewoon spelen."