Minder dan 100 dagen voor Peking: halen 4 Belgische snowboarders de Winterspelen?

Dat zou een bonus zijn voor de 17-jarige Poppe. "We maken van Peking geen doel”, legt Urkens uit. "We focussen ons vooral op de Wereldbeker. Daar moet ze leren om te presteren en een resultaat neer te zetten. Als die er komen, dan zullen de Winterspelen wel volgen."

"Seppe Smits staat sinds midden september weer op de sneeuw"

En dan zijn er nog de Belgische mannen. Omdat de kwalificatieperiode met terugwerkende kracht verlengd is in het verleden om genoeg kwalificatiewedstrijden te hebben, vallen Sebbe De Buck en Seppe Smits voorlopig net uit de olympische boot.



"In eerste instantie focussen we op Sebbe en Seppe die het dichtst bij kwalificatie staan. Als hun plaatsen zeker zijn, kunnen we Jules De Sloover eventueel nog klaarstomen."



België moet zijn startbewijzen op de WB-manches slopestyle (2) en Big Air (1) verstandig invullen. "We hebben een plan opgemaakt met het oog op kwalificatie voor de Winterspelen", zegt Urkens.



"Zo geeft Sebbe er de voorkeur aan om zich te concentreren op de Slopestyle. Hij komt pas vanaf eind december in actie in Calgary, Mammoth en Laax, de laatste WB-manche die meetelt midden januari 2022."



En hoe gaat het dan met Smits? De "veteraan" brak een jaar geleden zijn scheenbeen en miste zo het hele vorige winterseizoen. "Het gaat vrij goed met Seppe, sinds half september staat hij weer op de sneeuw."



“Op training in Saas-Fee werkte hij de afgelopen weken aan de laatste stappen van zijn revalidatie. De knie lijkt de impact op het eerste zicht goed te verwerken, maar er is nog een weg af te leggen vooraleer de knie hier helemaal gewoon aan zal zijn.” Als alles zo verder evolueert zal Smits begin december zijn comeback maken op de WB-manche in Steamboat (VS).