Julian Alaphilippe straalt bij boekvoorstelling: "Ik heb mezelf blootgegeven"

"2021 was een heel speciaal jaar"

Alaphilippe snelde vorige maand in Leuven naar zijn tweede wereldtitel op de weg. In zijn nieuwe boek "Regenboog", dat hij vrijdag voorstelde, geeft de flamboyante Fransman een unieke inkijk in het leven van een wereldkampioen.

"Ik heb dit boek willen maken zonder filter", zei hij bij de voorstelling ervan. "Zonder zaken te verstoppen of mijn privéleven te willen verbergen. Ik heb mezelf blootgegeven aan de schrijver en de fotograaf."

Bij de voorstelling in Ronse verklapte Alaphilippe nog een geheim. "Ik had het boek nog niet gezien in deze vorm. Enkel in PDF. Het ziet er heel goed uit moet ik zeggen. Mijn eigen boek hebben, dat had ik nooit durven te dromen. 2021 was ook een heel speciaal jaar voor mij, dat maakt het extra speciaal."

Niet toevallig werd de Hotond in de buurt van Ronse gekozen voor de voorstelling van het boek. Alaphilippe woont er af en toe tijdens het seizoen. "Ik ben hier enkele weken per jaar tussen de wedstrijden door. Het is echt een mooie plek."

"Ik heb ook een paar ploegmaats die hier in de buurt wonen en dat is gemakkelijk om te trainen. Ik begin al een heel klein beetje Nederlands te begrijpen en te spreken, maar er is nog een lange weg af te leggen."