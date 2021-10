Imke Courtois wikt EK-loting: "Frankrijk staat trapje of 2 hoger, maar Italië en IJsland staan in onze buurt"

Italië is de nummer 14 van de wereld. "België moet zich richten op winst tegen Italië en IJsland. Ik herinner me nog een vriendschappelijke wedstrijd waarin ik zelf meespeelde tegen Italië. We wonnen die relatief eenvoudig, het jaar daarop was Italië evenwel een heel nieuwe en goede ploeg. Dat zagen we in de vorige WK-kwalificatie: België won een keer en verloor een keer met 2-1. Uiteindelijk ging Italië als groepswinnaar naar het WK."

"In principe is Frankrijk onhaalbaar, maar in voetbal zijn al vaak vreemde dingen gebeurd. 5 jaar geleden won België van Noorwegen en verloor het 2 keer. Met 1-0 van een heel goed Denemarken en met 1-2 van Nederland, de latere Europese kampioen."

Het is nog maar de tweede keer dat de Red Flames (FIFA-19) deelnemen. In 2017 gingen ze eruit in de groepsfase. Nu is de 2e ronde (kwartfinales) de ambitie. Courtois ziet dat zitten: "Ik denk dat het een haalbare kaart is om op zijn minst tweede te worden in de groep." De top 2 van de 4 groepen van 4 landen stoot door. Frankrijk is de nummer 5 van de wereld. "Frankrijk is de beste ploeg van de groep. Het is een land met heel veel goede speelsters, jeugdig talent, maar ook anciens zoals Renard en Le Sommer. Het enige wat je kan zeggen is dat ze vaak in de eindfase geraken van een groot toernooi zijn, maar nooit in de finale."

IJsland tot slot is de nummer 16 van de wereld. Dat land komt uit pot 4, België zat in pot 3. "Maar vergis je niet: IJsland staat hoger op de FIFA-ranking. En het is de 4e keer dat IJsland deelneemt aan het EK. Ze hebben dus meer ervaring dan België. Maar van niveau ligt het in de buurt van de Red Flames."

"Op papier staat Frankrijk een trapje of twee hoger, maar zouden Italië en IJsland moeten kunnen lukken. Al blijft Italië altijd een uitdaging."

Courtois haalt er de andere groepen bij: "In groep A Engeland en Noorwegen, in groep B Duitsland en Spanje en in groep C Nederland en Zweden. Dat zijn landen die je al in de top 2 zet van die groep. Dus ik ben erg blij dat we met Italië en IJsland landen treffen die in de voorronde tweede zijn geworden in hun groep." België plaatste zich als groepswinnaar.

Van onderschatting van het laagst geplaatste België gaat Courtois niet uit: "Vroeger was daar misschien wel sprake van, omdat er weinig beeldmateriaal was. Ondertussen staat vrouwenvoetbal ver genoeg dat ploegen perfect weten wat de kracht is en de zwaktes van onder anderen de Red Flames. Je mag daar niet op rekenen."