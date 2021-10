Hoe Xavi in de Qatarese woestijn minutieus zijn weg naar Barcelona plande

Geduld is een schone deugd

De kersverse trainer koos ervoor om - zoals gepland - het roer bij zijn huidige club Al-Sadd over te nemen. "Ik wil eerst als trainer ervaring en metier opdoen in Qatar", verklaarde hij. "Ik ben nog niet klaar om trainer te worden van Barcelona. Ik ga hier mijn tranersfilosofie rustig laten ontwikkelen."

Kapitein Xavi neemt afscheid als speler van Al-Sadd. Niet veel later neemt hij er het roer over als trainer.

De Xaviaanse Filosofie met een FCB-randje

Tijdens het potje verstoppertje met zijn voormalige club Barcelona, zat Xavi niet stil in zijn trainersstoel bij Al-Sadd. Hij vormde zich in een mum van tijd om tot strateeg langs de lijn.

Xavi werd in Qatar meteen omgedoopt tot El Profe , de professor.



Zijn filosofie klinkt inmiddels als muziek in de oren van de socio's van Barcelona. "Mijn ploeg moet geobsedeerd zijn door balbezit. Ik wil een wedstrijd controleren via het meesterschap van de bal. De spelers moesten leren dat de bal geen bom is. Het leer is de heilige graal voor mij."