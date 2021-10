De gouden fietsen van Ganna en co gevonden bij criminele Roemeense bende

Een domper voor de Italiaanse baanwielrenploeg. Tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix werden twintig van hun fietsen gestolen.

De fietsen werden buitgemaakt uit twee teambussen die aan het hotel van de Italiaanse ploeg geparkeerd stonden. Dat een derde bus, waar geen fietsen in stonden, onbeschadigd bleef, wijst erop dat de dieven precies wisten waar ze moesten zoeken.

De waarde van alle fietsen samen loopt op tot honderdduizenden euro's. Onder meer de bolide van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna werd gestolen.

Eind goed al goed voor Ganna en co: tijdens een grote politie-actie in Roemenië is het merendeel van de fietsen teruggevonden. De overheidsdiensten maakten in hun persconferentie bekend dat de vondst aan een criminele organisatie gelinkt wordt.

Toen de bende enkele van de exemplaren wilden verkopen in de Roemeense provincie Vrancea, kwam de politie hen op het spoor. Na veertien huizoekingen werden 21 van de 22 gestolen fietsen gevonden.

De actie resulteerde ook nog in 20 arrestaties en de inbeslagname van computers, gsm's, contant geld en drugs.