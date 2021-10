Croenen wint in Kazan zilver op 200 meter vlinder, Chalmers zwemt WR op 100m vrij

Louis Croenen is in goede vorm in Rusland. Alleen de Amerikaan Tom Shields was in de finale van de 200m vlinderslag nog sneller. De Amerikaan won in 1'52"42), de Rus Egor Pavlov (1'55"45) mocht als derde het podium op.

Eerder zwom Croenen ook de finales van de 100 meter wisselslag en de 100 meter vlinderslag op de vierde en laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Op de 100 meter wissel werd hij zesde, op de 100 meter vlinder zevende. Zaterdag komt hij nog op de 50 meter vlinder en 200 meter vrije slag in actie.

Op de vorige wereldbekerwedstrijden veroverde Croenen twee keer brons: op de 200 meter vlinder in Boedapest en op de 100 meter vlinder in Doha.