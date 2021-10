Verplichte combiregeling met Covid Safe Ticket voor uitfans vervalt na 7 november

Na meer dan 550 dagen zonder fans in de bezoekersvakken door de coronacrisis mochten die vanaf 10 september weer open. Daar was tot nu evenwel nog de voorwaarde aan verbonden van een verplichte combiregeling: dat betekende dat een uitsupporter zich enkel naar het stadion kon verplaatsen langs een erkende supportersclub en met de bus.



Het Covid Safe Ticket wordt gecontroleerd, wanneer hij de bus opstapt en wanneer hij het stadion betreedt. Bovendien moeten ook de lokale autoriteiten de wedstrijden met bezoekers goedkeuren.



De Pro League maakte vandaag bekend dat in overleg met de federale politie en de lokale politiezones is besloten om de verplichte combiregeling in de context van het CST na 7 november niet meer toe te passen.

Vanaf dan zal de combiregeling door de lokale overheid enkel opgelegd kunnen worden op basis van veiligheidsoverwegingen, zoals voor corona gangbaar was.