Tine De Caigny en bondscoach na EK-loting: "Moet haalbare groep zijn"

De ambitie is de groepsfase doorkomen, dus kwartfinale halen. "Vier jaar geleden waren we blij dat we voor het eerst naar het EK konden gaan. Nu zijn we blij dat we er weer bij zijn, maar moeten we mikken op meer. Daarvoor moeten we bij de eerste twee eindigen."

Frankrijk was groepswinnaar, Italië en IJsland kwalificeerden zich als beste nummers twee. "Frankrijk is sowieso de favoriet in onze groep. Italië kennen we van de vorige campagne. Daar hebben we een keer van gewonnen en verloren."

Bekijk het gesprek met Tine De Caigny:

Bondscoach Serneels: "Gaan voor tweede ronde"

Als hij de andere groepen bekijkt, beseft coach Ives Serneels dat de Belgische groep meevalt: "Wij moeten tevreden zijn", vertelt hij vanuit Manchester, waar hij de loting bijwoonde.



"Dit is een open groep met mogelijkheden. We wilden Engeland en Spanje vermijden. Dat is gelukt, en verder weet je dat het allemaal sterke teams zijn."



"Zo hebben we in pot D (IJsland) het sterkste team geloot. Maar je gaat een EK spelen en dan weet je dat je elke wedstrijd voluit zal moeten gaan om iets te halen."



De komende tegenstanders zijn geen onbekenden voor Serneels. "Frankrijk hebben we in het verleden al bekampt. IJsland hadden we enkele jaren geleden ook in onze groep en tegen Italië hebben we tijdens de vorige WK-campagne 2 keer gespeeld. We kennen de teams."



Tegen Italië won en verloor België 3 jaar geleden een keer. Hetzelfde 4 jaar geleden in oefenduels tegen Frankrijk.

Serneels kent ook de speelstadions. "In Rotherham hielden we enkele jaren geleden Engeland op een draw en het Manchester City Academy Stadium ken ik van Wullaert te gaan bezoeken."



In 2017 werd België als EK-debutant gewipt in de groepsfase. Serneels legt de lat nu hoger. "Je moet proberen stappen vooruit te zetten en dan is de ambitie nu de tweede ronde. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Op het vorige EK haalden we een mooie zege tegen Noorwegen en verloren we 2 keer nipt. Als je nu beter kan doen qua resultaat, dan maak je veel kans op de tweede ronde."



Dat het EK een jaar later is door corona, vindt Serneels wel een voordeel: "Want we zitten met een jonge groep. Spijtig genoeg zijn er momenteel enkele zware blessures. Ik hoop dat iedereen vanaf morgen met de juiste focus gaat tonen van erbij te willen zijn."