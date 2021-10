Ronald Koeman ontslagen bij Barcelona na 15 maanden vol ellende

"FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontlast van zijn taken als trainer." De officiële tweet van de Catalaanse topclub kon moeilijk treffender. Hoe pijnlijk het ontslag ook is voor de Nederlandse coach: er valt nu ongetwijfeld 1.000 kilogram van zijn schouders. Toen Koeman in de zomer van 2020 aan zijn droomjob bij Barcelona begon, wist hij nog niet wat hem allemaal te wachten stond. Het avontuur begon al met een valse noot toen hij kleedkamer- en publiekslieveling Luis Suarez moest vertellen dat er geen plaats meer voor hem was. Dan volgde de befaamde burofax van Lionel Messi. En uiteraard de miljardenschuld waardoor Barça met handen en voeten gebonden was op de transfermarkt.

De ene opdoffer na de andere

Koeman startte, niet geholpen door alle commotie, bijzonder zwak aan zijn trainerstijdperk bij Barcelona. Maar wist, vooral dankzij het genie Messi, de club na enkele maanden weer volledig in de titelrace te krijgen.





In maart volgde evenwel een pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen PSG (5-2). En in de laatste rechte lijn om het kampioenschap stortte Barça helemaal in.





De Copa del Rey was een fraaie troostprijs voor Koeman. Maar eentje die niet volstond om de twijfels rond zijn persoon te doen verdwijnen. De nieuwe voorzitter Joan Laporta wachtte afgelopen zomer opvallend lang om het vertrouwen in zijn coach uit te spreken. Wellicht kreeg Koeman dat uiteindelijk bij gebrek aan een (betaalbaar) alternatief.



De grootste klap moest dan nog komen. Door het financiële wanbeheer in Camp Nou zag Koeman zijn "mirakelman" Messi vertrekken. Binnen Barcelona heerste een geslagen sfeer, wetende dat het vertrek van de Argentijn een krater in de kwaliteit van de kern had geslagen.





Vervanger Sergio Agüero viel meteen geblesseerd uit. Memphis Depay kreeg geen constante in zijn prestaties. En Luuk de Jong haalde nooit het vereiste niveau. Zijn komst deed meer kwaad dan goed voor Koeman, die moest vechten voor wat liefde van het Barça-publiek.





De optelsom vertaalde zich in de ene na de andere teleurstellende prestatie dit seizoen. Barcelona staat amper 9e met 15 punten uit 10 wedstrijden. In de Champions League incasseerde het al pijnlijke nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0).



Dit weekend triomfeerde aartsrivaal Real Madrid in Camp Nou. De blamage tegen Rayo was de vernedering te veel. Met Koeman dus als slachtoffer.