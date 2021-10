Lierse in rouw: supporter die onwel werd tijdens bekermatch is overleden

Het bekerduel tussen Lierse K. en OH Leuven werd gisteravond een poos onderbroken nadat een man onwel was geworden op de tribunes. Aanvankelijk kwam er nog hoopvol nieuws, maar Lierse laat nu weten dat de 86-jarige supporter gisteravond overleden is.



"De hulpdiensten hebben alles gedaan wat in hun macht lag. Als club willen we dan ook de clubdokter van OH Leuven en die van onze club, de leden van het Rode Kruis en onze stewards en alle personeel danken voor hun snelle interventie en handelen", klinkt het op de website van Lierse. "De stilte tijdens de onderbreking van de wedstrijd was ijzingwekkend."



"De man was al sinds zijn 10 jaar een trouwe fan en volgde alle Europese verplaatsingen. We verliezen een supporter die 80 jaar lang de geel-zwarte kleuren heeft gesteund, in weer en wind."



"Onze voorzitter heeft de man nog kunnen spreken na zijn reanimatie en uit alles bleek zijn onvoorwaardelijke steun en liefde voor de club. Wij wensen als club de familie en vrienden te condoleren. De geel-zwarte familie leeft mee met jullie verdriet, hopelijk is dat een kleine steun."