LA Lakers lijden een beschamende nederlaag bij kneusje Oklahoma City

Opnieuw geen LeBron James afgelopen nacht bij de LA Lakers. James is op de sukkel met een blessure aan zijn rechterenkel en werd opnieuw gespaard.



Dat leek aanvankelijk geen onoverkomelijk probleem voor de Lakers, want al in het 2e quarter hadden de bezoekers een voorsprong van 26 punten bij elkaar gespeeld tegen een team dat dit seizoen nog niet gewonnen had.



Maar de thuisploeg knokte zich dankzij uitblinker Shai Gilgeous-Alexander (27 punten) mondjesmaat in de wedstrijd. OKC knabbelde gestaag aan de bonus van de Lakers, die in de 2e helft kopje-onder gingen. Eindstand: 123-115. Voor de Thunder was het de grootste comeback in een match in de geschiedenis van de club en de 1e zege van het seizoen.



Anthony Davis was de topschutter bij de bezoekers met 30 punten. Russell Westbrook liet met 20 punten, 14 rebounds en 13 assists een triple-double optekenen, maar had ook 10 balverliezen. In het slot werd hij bovendien uitgesloten na een tweede technische fout.