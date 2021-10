Hoofd en lichaam zeiden stop: Kim Mestdagh (31) over haar vertrek bij de Cats

Uit haar uitgebreide afscheidspost op Instagram was het niet duidelijk: is dit een definitief afscheid of niet?

"Ik weet het zelf niet goed", lacht Mestdagh, onderweg met de ploegbus naar een wedstrijd.

"Het stond vast dat ik even pauze nodig had. Ik sluit een terugkeer niet uit, maar kan het evenmin met zekerheid zeggen. We zien wel of de goesting terugkomt."

Dat die in de eerste plaats verdween, kwam volgens Mestdagh door de enorme belasting die bij de wedstrijden van de Cats komt kijken.

"Ik had dat gevoel voor het eerst in 2017 voor het EK. We hadden een zwaar seizoen in Frankrijk achter de rug. Ik was fysiek uitgeput, maar vooral mentaal kon ik me moeilijk opladen", vertelt de koningin van de driepunters.

"Als je dan weet dat het eerste EK er nog aankomt… Dat brengt veel druk en stress met zich mee. Gelukkig was ik goed omringd en verliep alles uitstekend."