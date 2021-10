Hoe Abdi ontdekte dat hij trofee gewonnen had? "Leerling las het op Sporza"

Abdi is de opvolger van Wout van Aert op de erelijst van de Nationale Trofee voor Sportverdienste. De winnaar wordt pas later gehuldigd op een gala, dus hoe kwam Abdi dan wel te weten dat hij de gelukkige was?

"Het was een drukke voormiddag voor mij met eerst een scholenveldloop en daarna nog een lezing in een andere school", vertelt Abdi. "Op die lezing zei een leerling plots dat hij op Sporza.be zag staan dat ik een prijs gewonnen had. Best leuk om het nieuws op die manier te horen binnenkomen. Een paar minuten later belde Wilfried Meert mij op met de bevestiging."

De trofee beschouwt de marathonloper als een hele eer. "Ik ben enorm blij met de mooie erkenning. Niet alleen vanuit de atletiekwereld, maar vanuit de hele sportwereld. Dit is mijn eerste prijs met zo'n uitstraling. Ik heb ondertussen de erelijst zien passeren en het is indrukwekkend om mijn naam daarop te zien staan. En ze zal er op blijven prijken. Heel fijn."

Abdi geniet de komende weken van vakantie in eigen land. "Op vakantie zijn, is voor mij in Gent zijn zonder te moeten trainen. Iedereen vraagt waar ik op verlof ga, maar Gent is mijn droomlocatie. Meer moet dat niet zijn."

En nu nog Sportman van het Jaar worden? "Dat heb ik niet in de hand. Er zijn er anderen die het ook verdienen. Ik vind het al een eer om genoemd te worden als kandidaat."