David Beckham trotseert storm van kritiek na "deal van 175 miljoen" met Qatar

Volgens velen plat opportunisme, gezien de bedenkelijke mensenrechten-situatie in Qatar. Bij de bouw van de WK-stadions zouden de voorbije tien jaar al minstens 6.500 arbeidsmigranten overleden zijn. Allemaal werkten ze voor een minimumloon. Dat Beckham zijn naam aan het event verbindt voor een monstersom kan er bij velen dan ook niet in.

Eerder deze maand doken al beelden op van Beckham die promotiefilmpjes opneemt in de oliestaat. Gratis doet hij dat uiteraard niet: de voormalige ster van Manchester United en Real Madrid zou 175 miljoen euro incasseren dankzij de tienjarige deal. Een bedrag dat betwist maar niet ontkend wordt.

De laatste deal van "Becks" levert hem evenwel pakken kritiek op. De Engelsman zou - net als onder meer Eto'o, Cafu en Ronald de Boer - één van de uithangborden worden voor het WK van 2022 in Qatar.

We snappen dat hij betrokken wil zijn bij een mondiaal voetbalevenement, maar we zouden willen dat hij zich laat informeren over de situatie in het land.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International richtte zich al tot Beckham: "We snappen dat hij betrokken wil zijn bij een mondiaal voetbalevenement, maar we zouden willen dat hij zich laat informeren over de situatie in het land. Niet alleen werken er gastarbeiders in erbarmelijke omstandigheden, maar er zijn ook de beperkingen van vrije meningsuiting en het criminaliseren van niet-heteroseksuelen."

Proactief engagement

Een woordvoerder van Beckham verdedigde de overeenkomst al. "David bezoekt al ruim een decennium Qatar en speelde al voor PSG (dat Qatarese eigenaars heeft, red.)", klinkt het. "Bijgevolg heeft hij een passie voor voetbal in het land. Hij is er altijd van overtuigd geweest dat de kracht van voetbal op vele vlakken een positief effect kan hebben. Ook in Qatar."

Beckham zou zich volgens zijn entourage ook vooraf geïnformeerd hebben over enkele heikele thema's. Tijdens de besprekingen zou er verzekerd zijn dat fans in Qatar regenboogvlaggen mogen gebruiken en dat vrouwen steeds meer betrokken zijn in de politiek.

"David gelooft dat ze oprecht zijn in hun goede intenties en heeft bewijs gezien van proactief engagement met de internationale LGBTQ-gemeenschap."

De tijd zal het uitwijzen.