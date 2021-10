Collectieve offday bij Bayern: "Op Neuer na was het een catastrofe"

Geen trainer Julian Nagelsmann langs de lijn door een coronabesmetting, wel Dino Toppmöller. Hij moest het dus komen uitleggen na de afgang. "We hadden een black-out", zei hij. "We kwamen overal een meter te laat. Dit verlies is moeilijk te aanvaarden, al heeft Gladbach de zege zeker verdiend."

"We hadden een uitgekiend plan, maar we konden dat niet in de praktijk brengen. 3-0 achter na 20 minuten, dat is een drama. Het was een dag om snel te vergeten, een verloren dag. We moeten ons excuseren bij onze fans. Nu moeten we dit snel proberen door te slikken en reageren op zaterdag."