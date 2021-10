Boskamp: "Hoe de voorzitter Koeman behandeld heeft, is een schande"

"Vorig seizoen was het heus niet zo slecht. Die eerste drie maanden liep Lionel Messi wel te slaapwandelen, maar daarna werd hij wakker en kon Barcelona zelfs nog kampioen worden. Het speelde ook de bekerfinale. Maar toen verloor het tegen Celta de Vigo en stortte alles in."

Volgens Boskamp is de manier waarop Koeman behandeld is bij Barcelona niet netjes. "Joan Laporta die had bij zijn aanstelling als voorzitter al laten verstaan dat Koeman mocht vertrekken. En daarna heeft hij dan toch nog een hele poos gewacht om hem ook effectief buiten te gooien. Hij had dit al drie maanden eerder kunnen doen, dan had je al dit gezeik niet gehad. Je wist wat er zou gebeuren. De manier waarop Laporta hem behandeld heeft, is eigenlijk een grote schande."

"Ik ben er nooit voorstander van om mensen buiten te gooien, dus voor mij is dit niet de juiste keuze", begint Barça-kenner Johan Boskamp. "Maar je kan niet ontkennen dat we eigenlijk al een tijdje zaten te wachten op het moment waarop dit zou gebeuren."

Wat Koeman beter had kunnen doen? Bij Oranje blijven. Dit is een persoonlijke nederlaag voor hem.

"Maar goed, in de Nederlandse kranten staat nu dat hij 5 dagen per week zal gaan golfen. Als trainer hoort dit bij de job."

"Dit is wel een persoonlijke nederlaag voor Koeman", vindt Boskamp. "Dit was zijn droomclub, dat heeft hij altijd gezegd. Hij heeft dan een paar keer geweigerd, maar hij voelde dat hij nu moest springen. Dat het zo gelopen is, is teleurstellend."

Wat Koeman beter had kunnen doen? "Bij Oranje blijven", lacht zijn landgenoot. "Hij wist dat hij al dat gezeik rond Messi op zijn nek zou krijgen. Hij moest zorgen dat het weer goed kwam en dat is natuurlijk een heel moeilijke opdracht."

"De volgende coach weet wat voor voetbal hij zal moeten spelen"

Barcelona staat nu pas 9e in de stand. "Vroeger was Barcelona echt smullen, met dat ongelooflijke middenveld. Maar in een jaar of 2, 3 is alles weg en dat is echt spijtig. Het moet weer beteren, daar ga ik vanuit. Met Laporta als voorzitter en zijn rechterhand Jordi Cruyff weet je dat de volgende coach 4-3-3 zal moeten spelen. Je weet welk voetbal ze willen zien."



En wordt die volgende coach dan Xavi? "Toen hij twee jaar geleden zijn contract tekende in Qatar zei hij dat hij maar voor een club terug zou komen: Barcelona. Hij kent het huis en weet hoe ze willen voetballen. Of hij daar de ploeg voor heeft, dat is wat anders. Maar hij zal alleszins meer krediet krijgen dan Koeman. Hij zal wel eens een potje mogen breken, dat weet ik zeker."