Aarzelt u om te gaan schaatsen met het gezin? 5 misvattingen van de baan geveegd

1. "De ijsbaan is te ver": er zijn banen in elke provincie

Momenteel zijn er 13 ijsbanen, verspreid over de 5 provincies. Drie daarvan worden beheerd door Sport Vlaanderen (Herentals, Liedekerke, Hasselt), de andere tien worden privaat uitgebaat.

"Dertien lijkt niet zo veel", beseft ook Mireille Mostaert. "De laatste jaren hebben enkele schaatsbanen de deuren moeten sluiten, wat natuurlijk nefast is voor het aanbod."

"Toch merken wij dat het schaatsen terug in trek is, zeker bij volwassenen. Jammer genoeg moet je in sommige regio's wel een eindje rijden tot de dichtstbijzijnde ijshal. We hopen dan ook dat er in de nabije toekomst weer pistes zullen bijkomen.”