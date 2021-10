Vaccinaties zorgen voor welles-nietesspelletje in aanloop naar Australian Open

Enkele maanden voor de Australian Open zitten de Australische politici nog steeds niet op één lijn wat betreft de vaccinaties. Immigratieminister Alex Hawke zei vorige week nog dat vaccinatie verplicht is om het land in te komen, maar dat werd later genuanceerd door premier Scott Morrison.



"Een speciale uitzondering kan geoorloofd zijn om een economische reden", zei Morrison. 'Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. We willen de wereld laten zien dat Australië open is."



Dat was goed nieuws voor onder meer Novak Djokovic, waarvan algemeen aangenomen wordt dat hij niet gevaccineerd is. De Serviër, de nummer 1 van de wereld, kan de Australian Open voor de 10e keer winnen en alleen recordhouder worden qua grandslamtitels.



Maar Daniel Andrews, de premier van de staat Victoria, is fel gekant tegen het toelaten van niet-gevaccineerden. "Mijn regering zal voor geen enkele niet-gevaccineerde speler een uitzondering maken. Ik kan niet van het publiek en de toernooimedewerkers eisen dat ze zich laten vaccineren als de spelers niet zijn ingeënt", aldus Andrews.



Novak Djokovic zei vorige week nog dat hij mogelijk niet zal spelen op het toernooi zolang de regels zijn "zoals ze zijn". Nu onduidelijk is wat de regels voor niet-gevaccineerde spelers zijn, is Djokovics deelname op zijn minst onzeker.