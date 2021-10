Om 5 u achter vuilniskar, om 20 u in de Ghelamco Arena: de dag van Bilzen-doelman Cascio

Tot hoe laat zouden de spelers van AA Gent gewoonlijk slapen? Wel, ongetwijfeld langer dan Leonardo Cascio. Bij de doelman van Belisia Bilzen weerklinkt de wekker al om 4.30 u.

In het dagelijkse leven is hij namelijk aan de slag bij de ophaaldienst van de gemeente. Ook woensdag, op wellicht de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Om 20 uur speelde Bilzen namelijk tegen AA Gent.

"Maar dat is geen probleem", lacht Cascio, wanneer we hem confronteren met het feit dat zijn wedstrijdvoorbereiding niet ideaal is "Ik heb gedaan met werken om 12 u en dan leg ik me nog even in de zetel. Beentjes in de lucht en dan komt dat goed. Voor een dutje is er vast wel tijd op de bus."



Cascio geeft tijdens zijn vuilnisronde wel toe dat de stress toch begint op te komen. Ook toen Bilzen tegen AA Gent geloot werd, was het even schrikken.