Luc Nilis bekert met SV Belisia bij AA Gent: "Zoals Brugge tegen City, de jongens moeten genieten"

Die laatste ploeg was in 2015 dicht bij een stunt in de 1/16e finales. Op Anderlecht stond de vierdeklasser in minuut 88 nog op 1-1. Daarna pas maakte Anderlecht het verschil. Sporza trok gisteravond naar de laatste training van de amateurs en sprak er met Nilis. Die is in Belisia toe aan zijn eerste job als hoofdcoach: "De mensen hier wilden me graag. Als ik het nu niet zou wagen, komt die kans misschien niet meer", legde de ex-spitsentrainer en -T2 van enkele Nederlandse en Turkse clubs uit. "Ik had nog nooit ergens echt de kans gehad om als T1 te beginnen."

AA Gent is de nummer 9 in 1A, SV Belisia de nummer 6 in 2 Nationale VVB. SV Belisia is de samensmelting van de Bilzerse clubs Bilzen, Waltwilder en Spouwen-Mopertingen.

Ik denk dat we niet naïef, maar realistisch moeten zijn. De jongens moeten genieten en het maximale geven. En dan zien we wel wat het resultaat is."

"Heel compact spelen en in de omschakeling een goal proberen te maken"

Op naar de match van vanavond. Wat betekent deze verplaatsing naar AA Gent? "Voor de club, de spelers en iedereen die iets met de club te maken heeft, is dit een fantastische affiche. Voor de jongens is het een droom om in zo'n arena te mogen voetballen. Het wordt een dag om van te genieten."



Hoopt hij er iets te kunnen rapen? "Ik denk dat we niet naïef, maar realistisch moeten zijn", was het veelbetekende antwoord. Je spreekt over 4 klassen hoger. Ik denk even terug aan de match Club Brugge-Manchester City. Brugge was op zijn top en als je dan City zag spelen. Stel je voor dat Gent City is en wij zijn Brugge. Daar moet ik geen tekeningetje bijmaken."

"Het is aan de jongens om er ten volle van te genieten en het maximale te geven. En dan zien we wel wat het resultaat is."

Nilis wil zijn team als een zeer compact blok zien voetballen, zodat er weinig ruimte weggegeven wordt. "Dat proberen we ook in de competitie. En in de omschakeling probeer je dan aan de overkant een goal te maken."

"We scoren wel moeilijk, we hebben niet echt een killer, die het verschil kan maken. Dat wisten we voor het seizoen. Dus we moeten daar niet over zeuren." Heeft hij zijn schoenen soms niet opgepoetst? "Dat gaat niet gebeuren", lachte Nilis.

"Ik heb Gent op Genk gezien zondag, Toen was het een dubbeltje op zijn kant. In de eerste helft was er een schitterende Bolat, die Gent recht hield. Maar in de 2e helft waren ze heel dominant en wonnen ze terecht."