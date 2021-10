LA Lakers winnen zonder James, paniek bij Denver na blessure van Jokic

Geen LeBron James afgelopen nacht bij de LA Lakers. De forward ligt in de lappenmand met een enkelblessure. "We bekijken het dag per dag. Ik kan nog niet zeggen wanneer hij opnieuw zal spelen", aldus coach Frank Vogel.



Maar ook zonder James konden de Lakers winnen op het veld van San Antonio, weliswaar na één verlenging: 121-125.



Nieuwkomer Russell Westbrook speelde zijn beste match tot nog toe voor de Lakers met 33 punten en 10 rebounds, Anthony Davis was goed voor 35 punten en 17 rebounds. Het dominante duo Davis-Westbrook scoorde of gaf een assist bij 91 van de 125 punten van de Lakers.

Knieblessure voor MVP Nikola Jokic

De Denver Nuggets hebben de topper tegen Utah verloren met 122-110, maar het slechtste nieuws was de blessure van Nikola Jokic. De MVP was bezig aan een fantastische wedstrijd (24 punten in amper 15 minuten) toen hij aan het einde van de 1e helft neerging en het uitkermde van de pijn.



Jokic verscheen na de rust niet meer op het veld, al zou het volgens de eerste berichten slechts om een kneuzing gaan. De blessure van Jokic riep bij de Nuggets-fans nare herinneringen op aan Jamal Murray. De andere sterkhouder van Denver revalideert nog steeds van een kruisbandblessure die hij vorig seizoen opliep.

Vierde zege op rij voor de Warriors

Net als Utah blijft ook Golden State ongeslagen. Tegen laagvlieger Oklahoma City boekten de Warriors hun 4e overwinning op een rij: 98-106. OKC blijft na 4 wedstrijden nog steeds op zoek naar een eerste zege.



Bij Golden State was Stephen Curry de topschutter met 23 punten. De Warriors konden het zich na een sterk 3e quarter permitteren dat Curry niet meer scoorde in het slotkwart. Andrew Wiggins (21 punten) en Damion Lee (20 punten) namen zonder Curry de honneurs waar in aanval.

Nog eentje om te zien: de beste dunks van de 1e week in de NBA

Alle uitslagen: