's Ochtends achter de vuilniswagen, 's avonds in doel op Gent: dit is de dag van Leonardo Cascio

Leonardo Cascio moest vanachtend al vroeg uit de veren. Leonardo is doelman bij Belisia Bilzen in zijn vrije tijd, maar werkt in het dagelijkse leven bij de ophaaldienst van de gemeente. Het belooft een drukke dag te worden. Zal hij nog wel fris zijn voor de wedstrijd?

"De wekker ging al om half 5. Maar dat is geen probleem. Ik heb gedaan met werken om 12u en dan leg ik me nog even in de zetel. Beentjes in de lucht en dan komt dat goed. Voor een dutje is er vast wel tijd op de bus."



Het was wel even schrikken toen AA Gent geloot werd. Voor de meeste spelers zal het vanavond de eerste kennismaking met een groot stadion zijn.

"We hadden niet echt gehoopt op AA Gent. Vooraf hadden we allemaal wel gegokt. Diegene die de tegenstander kon raden, moest trakteren. Dat was ik.", lacht Leonardo groentjes.



"Het is de eerste keer in zo een groot stadion. Het resultaat maakt niet uit, zolang ik er maar niet te veel binnenkrijg."



Belisia Bilzen heeft met Luc Nilis anders wel een trainer die de kneepjes van het vak kent. Kon hij zijn ervaringen al overbrengen op de ploeg.

"De samenwerking met Luc Nilis is heel goed, ik ben echt aangenaam verrast. Hij geeft aan de spitsen, maar ook aan mij. Hij zegt me bijvoorbeeld waar een spits naar kijkt voor hij gaat scoren."