"Minder volk op de cross? Koppenbergcross telt nu meer vips dan in 2019"

We treffen Christophe Impens op de flank van de Koppenberg, waar de voorbereidingen voor de X²O-veldrit van maandag volop aan de gang zijn. "Dit is de hoogmis van de cyclocross. Normaal gezien verwacht ik opnieuw een vol huis. Ik ben er vrij gerust in dat het goed komt", vertelt Impens. "Ik voel dat het echt leeft hier. De mensen hunkeren er naar om weer naar de Koppenbergcross te komen. Iedereen met een Covid Safe Ticket is welkom. Ik verwacht veel volk, weer of geen weer." Toch leek er de voorbije weken opvallend weinig volk langs het parcours te staan. "Qua vips doen we met de Koppenberg beter dan in 2019", relativeert Impens. "Misschien is er wat minder volk, maar het is zeker niet dramatisch veel minder."

"Afgelopen weekend was het ook heel mooi weer. Vergeet ook niet dat er nog veel activiteiten ingehaald worden van het voorbije 1,5 jaar. Er is gewoon heel veel keuze voor het sportminnende publiek. Maar ik denk dat de meeste evenementen intussen wel stilaan ingehaald zijn. Dan kan de cyclocross opnieuw de massa aantrekken."



"Voorlopig maak ik me geen zorgen. Ik maak de balans op na het WK. Het wielerseizoen is nu ook net van de baan. Dat zal volgend jaar ook anders zijn, wanneer we opnieuw een meer traditioneel seizoen zullen hebben, zonder een Parijs-Roubaix in oktober."



Binnenkort keren publiekstrekkers Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock dan ook nog terug in het veld. "Die zullen zeker veel extra volk lokken. Wellicht zien we hen eind november, begin december terug. Nu gunnen we hen nog hun rust, want ze hebben een waanzinnig lang seizoen gehad."