Wout van Aert puzzelt aan z'n agenda: "WK veldrijden is zeker twijfelgeval"

"Ik had nooit gedacht dat het binnen mijn mogelijkheden lag om een bergrit te winnen. De Ventoux is een mythische plek en er waren veel Belgische supporters aanwezig, dus het was heel bijzonder. Het plaatje klopte."

Als hij er één succes moet uitkiezen in 2021, kiest de renner van Jumbo-Visma voor zijn ritzege in de Tour over de Mont Ventoux. "Dat was een buitengewone dag, die me heel mijn carrière bij zal blijven."

Wout van Aert werd voor de derde keer op rij verkozen tot Flandrien van het Jaar. "Dat maakt me nog altijd gelukkig", vertelt Van Aert na een seizoen boordevol successen. "Het is een prijs die wordt gekozen door collega's, dus ik hecht er veel waarde aan."

Het is duidelijk voor mij dat de voorjaarsklassiekers mijn prioriteit zijn en in functie daarvan zullen we de crosskalender opstellen.

Wout van Aert geniet nu nog even van de rust voor hij de crosswinter induikt. Maar zijn precieze programma staat nog niet vast. "Het zal in grote lijnen op 2021 lijken. De klassiekers zijn heel belangrijk voor mij, want daar komen mijn kwaliteiten het best tot hun recht."

Van Aert: "WK veldrijden is twijfelgeval"

Hoe de winter er zal uitzien, weet Van Aert nog niet. "Ik heb deze week een paar afspraken met de ploeg om te overleggen hoe we de winter gaan aanpakken. Dan zal er wat meer duidelijkheid komen."



"Het WK in de Verenigde Staten? Dat is zeker een twijfelgeval. Het is iets helemaal anders dan een WK in Oostende. Met de jetlag en de lange reis wordt het zeker niet de ideale aanloop naar het voorjaar, dat weer goedgevuld zal zijn.

"Het is duidelijk voor mij dat de voorjaarsklassiekers mijn prioriteit zijn en in functie daarvan zullen we de crosskalender opstellen. De beslissing over het WK is nog niet gevallen. Het wordt moeilijk, maar we moeten de overweging maken."



Betekent dat dan dat het winterseizoen iets minder belangrijk wordt voor Van Aert in 2022? "Als ik aan de start sta, wil ik toch altijd winnen. Ik ga volle bak voor elke wedstrijd, want ik wil geen dingen half doen. Ik ben ambitieus voor de crossen die komen, maar mijn doelen liggen steeds meer op de weg. Ik wil nog een paar hiaten in mijn palmares opvullen."

Is zo een hiaat misschien de eindzege in de Tour, zoals zijn trainingsmaatje Jan Bakelants oppert? "Jan zei ook dat het een massasprint zou worden op het WK in Leuven, dus ik laat in het midden of hij echt iets van koers kent", lacht de Flandrien.