Wolfsburg-Belgen verwelkomen Florian Kohfeldt (ex-Bremen) als nieuwe coach

Kohfeldt tekende een contract tot 2023 bij Wolfsburg. Voor de 39-jarige Duitser is het de eerste trainersopdracht bij Bremen. Daar was hij van 2004 tot 2021 aan de slag: achtereenvolgens bij de jeugd, als assistent van de A-ploeg, als coach van het tweede team en sinds 2017 als coach van het A-team.



In mei van dit jaar kreeg hij zijn ontslag bij Bremen. Wolfsburg wordt zijn eerste nieuwe wind. "Ik moest niet lang nadenken over deze uitdaging", zegt Kohfeldt. "Ik ben heel blij met deze spannende opdracht. Er zit heel wat kwaliteit en dynamiek in deze ploeg, we moeten er samen aan werken om die weer op het veld te tonen."