Waarom Catalonië en niet Spanje het EK korfbal speelt: de uitleg is simpel

Catalonië, de autonome regio in Noord-Spanje die ijvert voor onafhankelijkheid tegen de zin van de Spaanse regering, verloor zijn openingsmatch tegen Duitsland.

In sporthal Boeckenberg klonk gisteren het Catalaanse volkslied. Onze man in Antwerpen zocht uit waarom Catalonië deelneemt onder eigen vlag en niet de Spaanse. "Er bestaat geen Spaanse korfbalfederatie", luidt het simpele antwoord uit de mond van speelster Miriam Moraleda.

"Korfbal wordt in Spanje alleen gespeeld in 4 of 5 steden in Catalonië. Het is geen politieke kwestie of zo. Het bestaat gewoon niet, dat is alles."



Al is de politiek nooit ver weg als het over Catalonië en Spanje gaat. "Het zou vandaag moeilijk zijn als Spanje onze korfbalfederatie zou zijn", verwoordt speler Pau Segura. "Het is een moeilijke vraag."

De vijver om uit te vissen is klein, omdat het enkel om de Catalaanse regio gaat. Enkele jaren geleden haalde Catalonië toch brons op het EK. Bij de nieuwe generatie liggen de ambities lager: "We willen 6e worden, zodat we naar het WK mogen. Maar het zal moeilijk worden", zegt Moraleda. De match tegen Duitsland ging met 25-14 verloren.