Van Aert en Kopecky maken favorietenrol waar als Flandrien en Flandrienne 2021

Een blindedarmontsteking gooide de voorbereiding van Van Aert op de Tour de France overhoop, maar dat kon hem niet afstoppen. Na zijn triomf op het BK op de weg was hij de eerste renner sinds Eddy Merckx die in een en dezelfde Tour een massasprint (op de Champs-Élysées), een bergrit (op de Ventoux) en een tijdrit kon winnen.

Van Aert maakte al een uitstekende indruk met twee ritzeges en de tweede plek in het eindklassement van Tirreno-Adriatico. Die hoogvorm kon hij in het klassieke voorjaar verzilveren in Gent-Wevelgem, de eerste Vlaamse klassieker op zijn palmares. In april voegde hij daar nog de Amstel Gold Race aan toe na een millimetersprint tegen Tom Pidcock.

Ook Kopecky maakt favorietenrol waar

Bij de vrouwen ging de trofee van de Flandrienne voor het tweede jaar op rij naar Lotte Kopecky. Ook de Antwerpse was na een sterk seizoen huizenhoog favoriete voor die bekroning.

Na een 4e plek in de Omloop, een 2e plaats in Gent-Wevelgem en winst in Le Samyn toonde Kopecky zich vooral op het BK weer als de leading lady van het Belgische wielrennen. Ze verlengde haar Belgische titels in het tijdrijden en op de weg.

Met veel verwachtingen trok Kopecky dan ook naar Tokio, maar op de piste volgde een ontgoocheling van formaat. Twee valpartijen verkwanselden haar kansen op olympisch eremetaal in de ploegkoers. Eerder was ze in de wegrit al op een ondankbare 4e plaats gestrand.

Maar op het WK baanwielrennen in Roubaix spoelde ze de olympische ontgoocheling helemaal door. Na zilver op de afvalling en het omnium kroonde ze zich tot wereldkampioene in de puntenkoers.

Kopecky haalde het in de Flandrienne-verkiezing voor Jolien D'hoore, die drie keer op de erelijst staat en Shari Bossuyt.