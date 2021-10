Titelverdediger Eli Iserbyt leidt Belgische selectie voor EK veldrijden

Naast Iserbyt bestaat het team uit Jens Adams, Toon Aerts, Quinten Hermans, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Michael Vanthourenhout. De reserven zijn Thijs Aerts, Vincent Baestaens en Diether Sweeck.

Iserbyt won vorig jaar goud in het Nederlandse Rosmalen voor Michael Vanthourenthout en de Nederlander Lars van der Haar.

Bij de vrouwen elite verdedigen Sanne Cant, Alicia Franck, Marthe Truyen en Suzanne Verhoeven de Belgische kleuren. Cant won het EK al drie keer (in 2014, 2015 en 2017).

Thibau Nys is na zijn sleutelbeenbreuk weer fit en werd opgenomen in de U23-selectie. In 2019 won hij de Europese trui bij de junioren.