Rangers-clubicoon Walter Smith overleden

10 landstitels, 5 bekers en 6 ligabekers

Walter Smith was een icoon in het Schotse voetbal. Na een eerder bescheiden profcarrière bij onder meer Dundee United, groeide hij bij Rangers uit tot een topcoach.

Met de club uit Glasgow won hij 10 landstitels, 5 bekers en 6 ligabekers. In 2008 waren de Rangers verliezend finalist in de toenmalige UEFA-cup. Het Zenit van Dick Advocaat was met 2-0 te sterk.

Smith had Rangers twee keer onder zijn hoede: van 1991 tot 1998 en 2007 tot 2011. Tussendoor was hij ook nog coach van Everton, assistent-coach bij Manchester United en Schots bondscoach.