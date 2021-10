Mignolet werkt aan toekomst: Club-doelman leidt eerste training als coach

" Zoals verwacht was de training heel positief", evalueerde Rik De Mil, de vaste trainer van Club NXT. "Simon kennende is hij een op en top prof. Als trainer is dat niet anders. Hij was perfect voorbereid. Een hele goeie start."

Mignolet blikte eveneens terug op de sessie: "Ik ben blij met hoe het verlopen is, dankzij de kwaliteit van de jongens. De kop is eraf!"

Mignolet is lang niet de enige Rode Duivel die na zijn carrière een loopbaan als coach overweegt. Maar liefst 23 (ex-)internationals schreven zich vorig jaar in voor een specifieke UEFA B- en A-trainerscursus. Alleen spelers met minstens 50 selecties, of spelers die behoorden tot de selectie op weg naar het WK 2018 kwamen daarvoor in aanmerking.

Onder meer Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Axel Witsel tekenden eveneens in.