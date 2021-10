Heupblessure houdt Marco Verratti 4 weken van veld bij PSG

Verratti mist alvast de competitiematchen tegen Rijsel, Bordeaux en Nantes en het Champions League-duel tegen RB Leipzig. Op 24 november is er de belangrijke verplaatsing naar City, 2 weken later volgt de laatste groepsmatch in de Champions League thuis tegen Club Brugge.

Voor Italië mist hij de WK-kwalificatiematchen tegen Zwitserland en Noord-Ierland.



Aanvaller Kylian Mbappé is ziek. Binnen 48 uur zal er beslist worden of hij er vrijdag tegen Rijsel bij is. Voor nieuwkomer Sergio Ramos komt het duel tegen de landskampioen te vroeg. De voormalige Spaanse international zal na zijn blessure volgende week bij de groep aansluiten. Hij speelde nog geen minuut voor zijn nieuwe ploeg.