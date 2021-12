Haasrode Leuven mag een ronde verder in de CEV Cup na golden et

Na de 3-0-zege van in de heenwedstrijd heeft Haasrode Leuven in Griekenland moeten zwoegen voor de kwalificatie voor de volgende ronde. Het begon nochtans uitstekend, maar nadien ging het drie keer kansloos de boot in.

Een gouden set moest over de kwalificatie beslissen en daarin trok Leuven met 13-15 nipt aan het langste eind.