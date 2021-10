Chelsea stoot door in League Cup na penalty's, Arsenal dankt invaller

Eén baltoets. Meer had invaller Calum Chambers niet nodig om Arsenal op voorsprong te brengen tegen Leeds. Twintig minuten voor tijd legde Edward Nketiah de wedstrijd in een beslissende plooi.

Er staat zowaar een derdeklasser in de kwartfinales van de League Cup. Het in verval geraakte Sunderland - de laatste jaren vooral bekend vanwege de Netflix-serie - knikkerde QPR uit de beker. Na negentig minuten was er niet gescoord. Sunderland werkte de klus af in de strafschoppenreeks.