CEV Cup: Jekaterinenburg schakelt Oudegem kansloos uit

Haasrode Leuven is de enige overgebleven Belgische club in de CEV Cup bij de mannen. Het had een golden set nodig in Griekenland voor een ticket voor de 1/8e finales. Bij de vrouwen sneuvelde Oudegem in de 1/8e finales. Bekijk hier de prestaties van de Belgische vertegenwoordigers bij de mannen en de vrouwen.