Belgen "razend ambitieus" voor Billie Jean King Cup: "Team kan heel ver raken"

Kan België 20 jaar na zijn eerste en enige triomf in de Fed Cup opnieuw zegevieren in de vernieuwde Billie Jean King Cup? Kirsten Flipkens en coach Johan Van Herck zijn alvast overtuigd van wel. "Uiteraard gaan we voor groepswinst, voor minder moeten we niet vertrekken."

In de finaleronde van de Billie Jean King Cup strijden twaalf landen om de eindzege in de O2 Arena in Praag. België, dat werd uitgeloot tegen Australië en Wit-Rusland in de groepsfase, rekent op Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure om groepswinst en een ticket voor de halve finales uit de brand te slepen. Ouderdomsdeken Kirsten Flipkens (WTA 154) hoopt met haar ervaring de Belgische ploeg op sleeptouw te nemen. "Of het nu de eerste keer op mijn 17 jaar is of op dit moment op mijn 35 jaar, het doet me nog altijd evenveel om in de finaleronde te staan", zegt ze. "Ik ben altijd een teamspeelster geweest, en daarom is de Fed Cup altijd speciaal geweest. Ik was 20 jaar toen ik de eerste keer in de finale stond. Ik werd toen voor de leeuwen gegooid met Justine (Henin, red.) in het dubbelspel. Die ervaring is nu mijn surplus."

We gaan er alles aan doen om met opgeheven hoofd naar huis te gaan. Kirsten Flipkens

Flipkens miste Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen door een enkelblessure, maar lijkt nu weer op toerental te komen. "Ik ben zes weken geleden weer begonnen met competitie. Ik heb heel goede toernooien achter de rug in Indian Wells en Chicago en heb het matchritme om klaar te zijn, zowel voor het enkel- als het dubbelspel." Met Ashleigh Barty (WTA 1), Aryna Sabalenka (WTA2) en tweevoudig grandslamwinnares Viktoria Azarenka leek de loting loodzwaar voor de Belgen. Maar hoogstwaarschijnlijk komen de drie toppers niet opdagen voor de finaleronde van de Billie Jean King Cup. "Onze kansen stijgen dus wel", beseft Flipkens. "Het is de sterkte van ons land dat we op iedereen kunnen rekenen en dat iedereen klaar is om ons land te verdedigen. We hebben een heel gevarieerde ploeg." Flipkens steekt haar ambities dan ook niet onder stoelen of banken. "We gaan voor groepswinst, voor minder moeten we niet vertrekken. Het doel is duidelijk. We gaan er alles aan doen om met opgeheven hoofd naar huis te gaan."

Van Herck: "Voor Clijsters was het nog net te vroeg"

Ook coach Johan Van Herck heeft het volle vertrouwen in zijn selectie, al kan hij niet rekenen op Alison Van Uytvanck. "We hebben er verschillende open gesprekken over gehad en Alison wou graag nog enkele WTA-toernooien spelen. Daar hebben we alle begrip voor." Kim Clijsters was even in beeld als vervangster. "Maar ze beseft zelf dat haar resultaten misschien toch wat nipt waren en dat ze niet genoeg tijd had om helemaal fit te raken", zegt Van Herck. "Het was nog net te vroeg. Vanaf 2022 liggen alle opties weer open." Gelukkig kan België wel rekenen op uitblinker Elise Mertens (WTA 20). "Ze is in bloedvorm", aldus Van Herck. "Of ze enkel- en dubbelspel zal spelen? Elise kan gerust 4 wedstrijden spelen in 2 dagen. Die ervaring heeft ze al." "Er zijn verschillende combinaties mogelijk met Elise. Kirsten heeft al veel bewezen in het dubbelspel, net als Greet. Dat zijn de voor de hand liggende opties, maar we zullen moeten kijken wie het enkelspel speelt en wie fit is."

Ik ben er heilig van overtuigd dat we de kwaliteiten hebben om de groepsfase te overleven. Johan Van Herck