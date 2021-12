Achel verliest zijn heenmatch in de Challenge Cup op Spaanse bodem

CEV Cup vrouwen

Oudegem staat met een gelukje in de 1/8e finales van de CEV Cup. De Belgische vrouwen verloren vorige week woensdag de heenwedstrijd van de 1/16e finales bij Thiras Santorini met 3-0. Oudegem stond dus voor een loodzware opdracht om nog door te stoten.



Maar het vrouwenteam uit Santorini is geplaagd door een coronagolf. Door verschillende positieve testen kan het team niet afreizen naar België voor de terugmatch. Daardoor wint Oudegem met forfaitcijfers.



In de 1/8e finales treft Oudegem het Russische team Jekaterinenburg.