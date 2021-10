Abdi sluit wereldrecord op de marathon niet uit: "Maar dan moet alles kloppen"

Sinds hij in 2018 van de piste naar de marathon is overgestapt, heeft Bashir Abdi elk jaar sneller gelopen, met zijn 2u03'36" van afgelopen zondag in Rotterdam als uitschieter.

Als Abdi zo progressie blijft maken, is het wereldrecord van Eliud Kipchoge (met 2u01'39" nog zo'n 2 minuten sneller) dan een realistisch doel? Kipchoge (33), Gebrselassie (35) en Tergat (34) bewezen immers dat leeftijd geen bezwaar is om het wereldrecord te verbeteren.

"The sky is the limit", zet Abdi (32) de deur op een kier. "Ik liep nu gemiddeld 2'55" per kilometer. Om aan de tijd van het wereldrecord te geraken, moet dat zakken naar 2'52". Wie weet..."

"Stel dat ik zoals Kipchoge de marathon van Berlijn loop, waar het heel vlak is en het parcours heel snel is (de laatste 7 wereldrecords waren allemaal in Berlijn, red)."

"Stel nu dat alles ook nog eens klopt, dat ik een superdag heb. En dat de Belgische supporters weer aanwezig zijn zoals in Rotterdam. Never say never..."

Abdi ziet wel een gevaarlijke valkuil. "Ik loop nu 200 kilometer per week. Dat doet toch iets met je lichaam. Hoelang zal mijn lichaam dat kunnen volhouden?"