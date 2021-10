90 minutes fileert dolle voetbalweek: "Ronaldo naar City laten gaan, was meesterzet geweest"

Beluister de aflevering van 90 minutes

"Ronaldo is probleem en soms doekje voor het bloeden"

Flashback naar de zomer. Toen troefde Manchester United stadsgenoot City af voor de komst van Cristiano Ronaldo.

"Hem naar City laten geweest was evenwel een meesterzet geweest van United", verzekert Filip Joos in 90 minutes. "Want City zou met hem niet kunnen voetballen zoals ze het nu doen. Bij City was hij echt een probleem geweest voor Guardiola."

"In topmatchen is Ronaldo een blok aan je been. Hij is tegelijk een probleem en soms een doekje voor het bloeden in wedstrijden waarin hij het wel nog kan. Zoals tegen Atalanta, Villarreal, ... Dat hij daar zelfs de oplossing is? Nee, eerder de oplossing in de samenvatting. Als je naar de volledige 90 minuten kijkt... Ach, dat is ook normaal. Die mens is 36 jaar."