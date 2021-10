Sinds een zestal jaar neemt het wandelvoetbal toe aan populairiteit in ons land. De ideale sport voor de wat oudere voetbalfanaat. Zo stond in Londerzeel vandaag de Old Stars-competitie op het programma. "Na een bepaalde leeftijd nemen de pijntjes toe, dit is een geweldig alternatief", klinkt het bij de deelnemers.