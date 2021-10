Waarom slaat korfbal maar moeilijk aan? "Je moet al goed zijn voor het leuk wordt"

"Het is een mooie sport met heel veel beweging in het spel, veel interval en het gemengde karakter is ook uniek", vertelt Kevin De Waele, ex-international en nu coach van club Floriant, over zijn favoriete sport.

En toch, internationaal breekt de sport niet echt door. Meer nog, zelfs in België is het een beperkt fenomeen. 35 van de 52 clubs in ons land zitten in de provincie Antwerpen. "Hier ligt de bakermat. Hier startte ooit de eerste club dus het is logisch dat de concentratie hier groot is. Maar ook de regio Gent is er nu bij gekomen, er zit een ploeg in Aalst, in Dendermonde, ..."

"We moeten proberen om de sport eerst in Vlaanderen nog verder te verspreiden en dan pas denken aan heel België. Als er nu een club in Wallonnië begint, zit die daar ook geïsoleerd."

Ook internationaal is de sport nog beperkt met op grote toernooien nagenoeg altijd België en Nederland in de finale. "Pas op, het komt ook op in andere landen. In China en Taiwan is er nu college korfbal. In Taiwan zitten ze echt op ons niveau. België is nog net iets beter maar we kijken over onze schouder. En ook in China zitten ze al aan 200.000 spelers."