Waar ligt de limiet van Bashir Abdi na Europees record? "Er is nog heel veel mogelijk"

Combinatie van maanden werk

"Die uitstekende fysieke voorbereiding werd dan gekoppeld aan het vertrouwen dat Bashir had opgedaan in Japan. Dat maakte hem helemaal klaar voor deze prestatie."

Abdi en Lough besloten om na de Olympische Spelen de recordpoging niet te lang uit te stellen: "De fitheid van Rotterdam komt er niet in 5 of 6 weken", gaat Lough verder. "Het was een combinatie van de trainingskampen in Ethiopië en de Pyreneeën en de focus op de olympische marathon."

Met het brons uit Japan op zak kon Abdi met veel vertrouwen toewerken naar de marathon in Rotterdam: "Dat we het Europese record gingen aanvallen was geen laattijdige beslissing", zegt de Britse coach van Abdi.

Gecontroleerde race

"In de laatste kilometers was het ook duidelijk dat hij het beste eindschot had. Hij heeft de juiste keuzes gemaakt op de juiste momenten en is niet het onderdeel geworden van iemand anders zijn plan. Hij is er echt in geslaagd om de race te domineren. Zijn tijd, 2u03'36", zegt ook alles."

Herbekijk het verslag van de race:

Grote progressiemarge

Abdi pakte nu een medaille op de Olympische Spelen en is Europees recordhouder, welke perspectieven bieden de toekomst hem nog? "Hij moet nu wat tijd nemen en zich focussen op zijn gezin. Volgend jaar staan het EK en WK op het programma en zijn er ook nog heel wat aparte races."

"Onze focus zal later zeker ook liggen op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. We gaan er dan alles aan doen om hem in de best mogelijke conditie daar te krijgen, in de hoop dat hij kan meestrijden om de gouden medaille."

De progresie van Abdi valt ook op. In 2018 maakte hij zijn debuut als marathonloper, eveneens in Rotterdam, in een tijd van 2u10'46", gisteren eindigde hij op 2u03'36". "Hij gaat inderdaad snel vooruit en zijn progressie is ook gestaag, er zitten geen vreemde curves in."

"Zolang Bashir gezond blijft en ook de wens heeft om zich te blijven ontwikkelen, dan is er nog heel veel mogelijk", sluit Lough af.