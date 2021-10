Sonck: "Supporters die zich misdragen lijkt weer een trend te worden"

Wesley Sonck koos er in zijn Moment van de Week voor om het te hebben over de voetbalfans van verschillende clubs die zich lang niet altijd van hun beste kant lieten zien: "Dit is geen gebeurtenis van enkel deze week", opende Sonck. "Het begon in Mechelen waar Standard-supporters over de omheining klommen om de eigen spelers de les te lezen."

"Nadien waren er nog incidenten in Seraing, Eupen, Antwerp,... het is jammer om dit te zien. Het lijkt ook de laatste weken weer een trend te worden. Er moet echt iets aan gedaan worden, want dit is niet leuk meer."

Vooral bij de UEFA is er minder geduld, zo moet Antwerp zijn volgende Europese wedstrijd tegen Fenerbahçe zonder publiek afwerken: "Het is zo zonde voor heel wat fans die hier al lang naar uitkeken", ging ex-Antwerp-aanvaller Goots verder.

"We hebben het dan nog niet gehad over de Man City-fan die na het Champions League-duel met Club Brugge zwaar toegetakeld werd, je mag er echt niet aan denken dat het om bijvoorbeeld je vader gaat."