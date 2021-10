Paar Nike's gedragen door Michael Jordan brengt recordbedrag op bij veiling

De basketbalschoenen werd aangeboden door het vermaarde veilinghuis Sotheby's en werden gekocht door Nick Fiorella, een bekende verzamelaar van zeldzame kaartjes van bekende sporters.



Het gaat niet om de intussen wereldwijd bekende "Air Jordans". Die schoenen, speciaal ontworpen voor Michael Jordan, kwamen pas eind 1984, begin 1985 op de markt. In zijn eerste maanden in de NBA speelde Jordan met Nike Air Ships.



De schoenen die afgelopen nacht geveild zijn, droeg Jordan tijdens zijn 5e wedstrijd in de NBA. "Deze basketbalschoenen zijn een fantastisch overblijfsel van het eerste seizoen van Jordan in de NBA", aldus veilinghuis Sotheby's.